Land Tome 6

Ann et Anne, Kazune et Amane. Même s'ils semblent différents, les jumeaux restent connectés quelque part dans leur coeur. Est-ce un lien ou une malédiction ? Ann est déclarée non coupable et libérée, mais sous le choc d'apprendre que des enfants seront sacrifiés à sa place. Loin de sa soeur, le frémissement de son coeur est ressenti par Anne, et cette dernière fond en larmes. Malgré le bouleversement ressenti par les jumelles, les intentions d'Amane et Kazune, qui dirigent Land, et de Renge commencent à s'entremêler... Véritable chef-d'oeuvre fantastique et philosophique de l'autrice Kazumi Yamashita, Land est une série en 11 tomes lauréat du 25e grand Prix Osamu Tezuka de 2021.