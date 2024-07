Plage interdite

Entre docu-fiction et escape book un livre pour sensibiliser les adolescents aux risques littoraux et aux différents scénarios possibles d'adaptation Ils s'appellent Robin Amaranta Oksana Ben Elias et Lily Chaque été ils se retrouvent entre copains à la plage toujours au même endroit près de leur cabine Mais un jour un arrêté municipal tombe une forte tempête est annoncée les risques de submersion sont trop élevés leur plage est interdite Ils doivent trouver un autre camp de base Tous font partie d'une association de défense de l'environnement la Clover League qui se bat pour préserver le littoral et trouver des solutions d'adaptation face à la montée des eaux Tu as envie de rejoindre leur club Pour cela il va falloir que tu relèves les défis des personnages A toi de jouer maintenant