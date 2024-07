Petit Futé Côte d'Opale - Baie de Somme. Edition 2024-2025

La Côte d'Opale est un lieu aux multiples facettes. Ce grand territoire littoral offre des paysages magnifiques de dunes et de plages jusqu'à la frontière belge, mais aussi une nature verdoyante à l'intérieur des terres, entrecoupée de nombreux cours et étendues d'eau. Ce cadre permet la pratique de toutes sortes de sport : char à voile, VTT, kitesurfing, activités équestres. On pourra également profiter des nombreux sentiers pour se retrouver au plus près de la nature en randonnée. L'endroit est également chargé d'histoire, qu'ils s'agissent des pêcheurs islandais ou des marins-pêcheurs du coin. Malgré les dommages subis pendant la Seconde Guerre Mondiale, la région conserve à Boulogne-sur-Mer le plus grand port de France.