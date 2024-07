Dans la cuisine, Fillette écosse les petits pois. Mais un petit pois se sauve et roule, rouli, rouli, roulette, sous le buffet, sous l'escalier, dans le potager et jusque dans la forêt ! Tour à tour la souris, le chat, le lapin, la poule, le cochon et le loup tentent de le grignoter, mais... rouli rouli roulette, le petit pois est sauvage ! Il finit, hop, par tomber dans un trou et pousser en liberté !