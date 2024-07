Les 6 secrets des abeilles. En santé intégrative et familiale

Connaissez-vous les 6 secrets des abeilles pour votre santé ? Les miels, aux vertus nutritionnelles bien établies, possèdent de puissants effets anti-infectieux et cicatrisants. La propolis a des propriétés immunostimulantes, antibactériennes, antivirales, antifongiques, anti-inflammatoires et anesthésiantes. Les pollens et les pains d'abeilles participent à l'équilibre du microbiote intestinal. Leurs minéraux et oligo-éléments aident à la régulation de la thyroïde, de la prostate ou des surrénales. La gelée royale est indiquée pour la croissance, en cas d'infertilité ou encore pour ses effets anti-âge, mais à éviter en cancérologie. Les venins et leurs composés peuvent réduire les inflammations rhumatismales et font l'objet de recherches in vitro contre le cancer. Avec de nombreuses références scientifiques internationales, voici les preuves des bienfaits in vivo des produits de la ruche. Un indispensable de votre pharmacie familiale, de l'enfance au grand âge. Henri Joyeux, ancien chirurgien cancérologue et chirurgien des hôpitaux, a aussi enseigné à la faculté de médecine de Montpellier. Il a publié de nombreux best-sellers, entre autres : Changez d'alimentation et Manger mieux et meilleur. Lilian Ceballos est docteur en pharmacie et pharmacologie. Il enseigne l'apithérapie, la phyto-aromathérapie et la gemmothérapie à l'Ecole lyonnaise des plantes médicinales et aux Instituts hildegardien et Naturacopée.