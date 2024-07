L'habitant de l'infini Tome 5

Samouraï sans maître errant sur les routes du Japon médiéval, Manji est immortel : il porte en lui un mystérieux ver qui guérit ses plus terribles blessures. Il ne recouvrera sa mortalité que lorsqu'il aura expié ses crimes en sabrant mille scélérats. Entre combats à la poésie barbare et reconstitution minutieuse, L'Habitant de l'infini est la référence du manga de sabre. Ce cinquième volume de la nouvelle édition contient les tomes 9 et 10 de la série.