Licence STAPS Tout-en-un. 130 fiches de cours, 60 QCM et sujets de synthèse, Edition 2024

Cet ouvrage fait la synthèse en 129 fiches de l'ensemble des concepts fondamentaux enseignés au cours des trois années de Licence STAPS : pratiques et techniques sportives, sciences humaines et sociales, sciences de la vie. Ecrit par un collectif d'auteurs spécialistes des différentes disciplines, il constitue un outil de référence indispensable. Cette troisième édition actualisée s'enrichit de nouvelle fiches sur le handicap, l'évaluation de la charge d'entraînement, l'électromyographie et l'architecture sportive.