Plan comptable général. Autorisé aux examens et concours, Edition 2025

Le plan comptable général 2024 est conforme au Recueil des normes comptables françaises au 1er janvier 2024 et répond aux besoins des étudiants et professionnels, alliant praticité et conformité. Une présentation claire : son format dépliant, avec classification par couleurs et distinction des systèmes, offre une lisibilité optimale : - Système de base : comptes imprimés en noir. - Système abrégé : comptes imprimés en noir gras. - Système développé : comptes du système de base et comptes imprimés en bleu. Retrouvez la liste intégrale des comptes du plan comptable général : CLASSE 1 Comptes de capitaux CLASSE 2 Comptes d'immobilisations CLASSE 3 Comptes de stocks et en-cours CLASSE 4 Comptes de tiers CLASSE 5 Comptes financiers CLASSE 6 Comptes de charges CLASSE 7 Comptes de produits CLASSE 8 Comptes spéciaux. Autorisé aux examens et concours ! Depuis 15 ans, le Plan Comptable Général est mis à jour chaque année et s'adresse aux étudiants (école de commerce, université, BTS, IUT, DCG...) et aux professionnels.