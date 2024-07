Californie et Las Vegas. Edition 2024

Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la culture du pays. San Francisco, le littoral pacifique entre Santa Barbara et Monterey par la légendaire et panoramique Pacific Coast Highway, les sequoias géants de Yosemite National Park, les décors minéraux époustouflants de la vallée de la Mort ainsi que le clinquant de Las Vegas : le guide Evasion Californie vous donne toutes les clés pour construire facilement votre voyage selon vos envies ! - Des circuits de deux à trois semaines, pour explorer les sites incontournables ou pour une découverte plus approfondie. - Une foule d'infos très détaillées pour organiser votre road trip : location de voiture, étapes, distances, hébergements. Chaque chapitre s'ouvre par une synthèse des voies d'accès aux différents lieux. - Et bien sûr, toutes les activités pour profiter de votre voyage selon vos envie : observation des baleines, visites oenophiles à Napa Valley, roller skating à Venice Beach...