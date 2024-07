Fall of X Tome 9

Krakoa est tombée et c'est l'anarchie totale chez les mutants ! Quelle est cette nouvelle équipe de X-Men aux ordres du Docteur Fatalis ? Qu'est-ce qui pousse le Professeur Xavier à se rendre sur l'Ile de Muir ? Pourquoi Orchis demande à Captain America de régler le cas de Captain Krakoa ? En plus, Wolverine fait équipe avec la Panthère Noire et Apocalypse est de retour ! Les meilleurs auteurs Marvel se rassemblent autour de la destinée des mutants ! Gerry Duggan (Deadpool), Al Ewing (Immortal Thor), Kieron Gillen (Judgment Day) et d'autres écrivent les derniers chapitres de la longue saga entamée par Jonathan Hickman dans House of X et Powers of X. Les rebondissements vont pleuvoir !