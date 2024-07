Fall of X Tome 8

Pour contrecarrer une terrible prophétie, Dani Moonstar doit aller chercher de l'aide en Asgard, le domaine de Thor. L'ascension des Enfants de la Voute signifie-t-elle la fin des humains et des mutants ? Jean Grey affronte son passé, Iceberg fait équipe avec Spider-Man, Alpha Flight met à jour une terrible conspiration et Diablo tente d'échapper aux tueurs d'Orchis ! La dernière ligne droite de l'ère entamée avec House of X et Powers of X se rapproche. Après les terribles événements du dernier Gala des Damnés, rares sont les rescapés parmi les mutants de Krakoa. Cette passionnante nouvelle phase touche à sa fin avec d'ores et déjà deux séries qui s'achèvent ce mois : Jean Grey et Children of the Vault.