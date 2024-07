Campus Tome 10 : Soupçons

En vacances avec ses amis à Saint-Barth, Reed a conquis le coeur du séduisant Upton. Seulement, sortir avec le garçon le plus courtisé de l'île n'est pas sans conséquences... Un soir, quelqu'un pousse Reed à l'eau, et elle échappe de peu à la noyade. Persuadés qu'il s'agit d'un simple accident, les amis de la jeune fi lle organisent une fête pour lui changer les idées. Mais la soirée tourne au drame : Reed est kidnappée et abandonnée sur une île déserte. L'enfer continue... Un thriller YA impitoyable Le retour de l'univers d'Easton, lycée aux allures idylliques qui cache de sombres secrets. Une atmosphère pesante, des secrets, de l'amour, de la méfiance et des soupçons. Une série addictive Le nouveau tome de la série Campus, pour les fans de "Gossip Girl" ou "Elite" .