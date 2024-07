Souvenirs d'enfance Tome 3 : Le Temps des secrets. 1 CD audio MP3

"La reine, naturellement, c'était elle, et le chevalier, c'était moi". Les vacances à La Treille se poursuivent, mais ne se ressemblent plus : Lili doit travailler aux champs avec son père, et Marcel rencontre Isabelle, la fille du poète Loïs de Montmajour. Le jeune Marcel trahit - provisoirement - l'amitié de Lili pour l'illusion de l'amour... Puis ce sera l'arrivée en classe de sixième, au "lycée" , le début de l'internat et la rencontre avec Lagneau, le cancre par excellence. Poussé par ses lecteurs et pour son propre plaisir, Pagnol poursuit ses Souvenirs d'enfance qui deviennent un authentique roman de formation avec Le Temps des secrets, paru en 1960.