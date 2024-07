Français. Edition 2025-2026

LA COLLECTION DE REFERENCE pour tous les candidats et les candidates au concours de professeur des écoles. Un ouvrage pour réussir l'épreuve disciplinaire écrite de Français. Toutes les connaissances à maitriser en 55 fiches grammaire, orthographe et lexique Un entrainement ciblé - 55 tests pour s'autoévaluer - 260 exercices corrigés et commentés Une préparation efficace - des conseils de méthode pour l'épreuve - des sujets commentés et corrigés