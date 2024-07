Une tragédie américaine. Volume 1

Fils d'évangélistes itinérants, Clyde veut à tout prix s'affranchir d'un milieu qu'il méprise. Il est embauché dans un hôtel de luxe mais, impliqué dans une sinistre affaire, il fuit et se réfugie chez son oncle fortuné, propriétaire d'une usine. Faible et vaniteux, Clyde séduit Roberte, une ouvrière qui croit à son amour. Cependant, lors d'une soirée, il attire l'attention de Sondra, une hautaine héritière qui s'éprend de lui. Il rêve de richesse, mais Roberte, enceinte, le menace de scandale. Impulsif et imprudent, le jeune homme va alors faire un choix aussi radical que fatal... Ce roman policier et social, basé sur une affaire criminelle réelle, est considéré comme l'un des 100 plus grands romans aux Etats-Unis. Journaliste engagé, romancier hors norme, Theodore Dreiser (1871-1945) est qualifié de père de la littérature américaine du xxe siècle.