Puissance des charismes. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les charismes sans jamais oser le demander

Chant en langues, parole de connaissance, guérison, prophétie, discernement... Les charismes expérimentés par les premiers chrétiens (1 Co 12) et pratiqués de tous temps par les saints font depuis quelques dizaines d'années leur grand retour dans l'Eglise. Pour ceux qui ont du mal à y croire comme pour les ceintures noires en charismes, ce petit livre sous forme de questions/réponses propose une définition simple et forte de chaque charisme, des conseils pratiques pour les exercer, des témoignages... Le tout avec le style vivant et plein d'humour cher à l'auteur. Un livre de feu pour comprendre et pratiquer les charismes.