Twisted Love Story

Je t'aime à la vie, à la mort. Entre Wes et Ivy, c'est l'amour fou. Quand ça va bien, c'est vertigineux, on s'offre des fleurs, on discute jusqu'au petit matin et on se promet la fidélité éternelle. Quand ça va mal, c'est la descente aux enfers. On se venge, on détruit, on appelle la police. Il est une nuit dont Wes et Ivy ne parlent jamais, celle de leur pire dispute, celle où leur passion les a conduits trop loin. Et désormais, ils doivent mettre un terme au cercle vicieux de leurs empoignades et réconciliations et se serrer les coudes pour résister à l'étau d'une enquête policière redoutable qui se referme sur eux. Ils doivent y arriver. Car leur prochaine rupture serait la dernière... Rien n'est plus mortel que le grand amour. Pour les fans de Lisa Jewell et Claire McGowan. "Un audacieux suspense psychologique à la Gone Girl. Le livre qui sera sur toutes les lèvres ! " Red "Choquant et plein d'esprit". Heat "Délicieusement intelligent ! " Sylvia Day