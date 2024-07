High Crimes - poche. L'incroyable histoire de la journée la plus meurtrière du K2

Un des pires désastres de l'histoire de l'alpinisme en Himalaya Peter Zuckerman et Amanda Padoan ont uni leurs forces pour écrire ce récit poignant de cette tragédie survenue en 2008 au sommet du K2 Présentés du point de vue inédit des sherpas les auteurs donnent la parole aux hommes qui risquent leur vie pour que d'autres puissent accéder à la gloire et à la fortune N'ayant guère d'autres choix de carrière ces hommes mettent de côté leurs différences culturelles pour aider les riches et les célèbres dans leur quête du sommet tout en recevant peu de reconnaissance pour leur propre expertise en matière d'escalade En interviewant les sherpas et leurs familles Zuckerman et Padoan offrent un aperçu de la culture de l'alpinisme actuel qui est aussi rare que l'air raréfié que les montagnards respirent dans la zone de la mort Bien que la tradition veuille que le K2 soit une montagne extrêmement dangereuse à atteindre le monde continue de se presser sur ses flancs pour sa gloire personnelle ou simplement pour se faire remarquer En 2008 lorsque l'unique fenêtre de temps idéal pour l'escalade s'est brièvement ouverte trop d'équipes ont tenté le même jour d'atteindre le sommet avec des conséquences fatales Les auteurs décrivent l'exténuante ascension jusqu'au sommet ainsi que l'effroyable et parfois mortelle descente de la montagne alors que les avalanches et les éboulements de rochers emportaient les grimpeurs les uns après les autres Le lecteur s'interrogera sur la nécessité de gravir de telles montagnes alors que de nombreuses vies sont souvent perdues que les gelures et les maladies graves sont fréquentes et que les dépenses engagées pour une seule ascension pourraient servir à subvenir aux besoins des familles de la région pendant de nombreux mois