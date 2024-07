Tirirou, le petit cochon de la montagne. Secouriste

Une grande aventure au coeur du paysage alpin Naïa et Fleur deux vaillantes petites soeurs s'égarent en forêt après avoir bravé les conseils de leur mère... Afin de les retrouver les gendarmes du secours en montagne font appel à l'odorat de Tirirou le petit cochon de la famille - celui qui ne voulait pas finir en jambon ou saucisson Embarqué dans un hélicoptère équipé d'un harnais et d'une radio il est treuillé en pleine montagne Au coeur de la tempête Tirirou va prendre tous les risques pour sauver Naïa et Fleur perdues entre deux barres rocheuses Avec l'aide de ses amis les animaux de la forêt il parviendra à accomplir l'impossible