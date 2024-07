Yan Tome 2

L'ère des machines est arrivée Yan n'a rien oublié, ni le massacre de sa famille ni ses longues années passées en détention. En compagnie d'Higa Mirai, une mystérieuse jeune fille au pouvoir divinatoire et d'un vieux flic désabusé, elle va remonter la piste jusqu'à pousser les portes de Fleur Technologie. Cette société qui investit des moyens colossaux pour développer l'intelligence artificielle serait directement liée à la mort de ses parents. La fondatrice de cette société, Fleur, n'a pas oublié le visage de Yan... Quand elle n'était encore qu'une enfant, la route de Fleur a croisé celle de Yan dans des circonstances dramatiques. Bien décidée à prendre sa revanche, Fleur risque de franchir un nouveau cap dans ses recherches expérimentales. Qu'adviendra-t-il si les machines prennent le pouvoir ? Et si elles se retournaient contre leur créatrice et l'ensemble de l'Humanité ? Avec cette nouvelle série en trois volumes, Chang Sheng dynamite les genres ! Il revisite les codes du seinen manga tout en nous offrant une relecture d'un célèbre opéra de Pékin à travers un récit de super-héroïne déjanté où cultures pop et traditionnelle cohabitent à merveille. Une saga époustouflante et magistralement mise en scène que l'on dévore d'une traite !