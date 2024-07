La complainte de Gecko. Un conte de Bali

Sur l'île de Bali, dans son banian au tronc géant, vit Gecko le lézard à drôle de peau. Mais ce soir, il n'arrive pas à dormir : c'est à cause de Luciole qui clignote. Si Luciole fait tant de lumière, c'est à cause de Pic-Vert, mais si Pic-Vert tambourine si fort, c'est à cause de Bousier, et si Bousier roule des boules de crotte, c'est à cause de qui ? Un très beau conte traditionnel balinais revisité par Marie Brignone, qui rappelle que, certes, nous sommes dépendants les uns des autres, mais nous pouvons aussi être solidaires et chercher à comprendre le monde qui nous entoure. Un conte-randonnée rythmé et facile à lire à haute voix. L'illustratrice Elodie Nouhen renoue ici avec le monde de la petite enfance et nous propose des images poétiques et colorées. Un retour aux sources, 16 ans après la publication de La Grenouille à grande bouche, son premier album chez Didier Jeunesse.