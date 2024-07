Management interculturel. Négocier, manager et communiquer en contexte interculturel, 8e édition

Cet ouvrage étudie les styles de management, les modes d'organisation et les politiques de développement des entreprises en termes de management interculturel. Il aborde notamment : - la culture d'entreprise et les types de management ; - les potentiels conflits culturels au sein des organisations ; - l'adaptation des structures organisationnelles ; - la négociation et la communication interculturelle. Cette 8e édition actualisée et enrichie d'exemples récents apporte les principales clés de lecture aux enjeux de l'interculturel. Elle est complétée par des études de cas et présente toutes les stratégies pour une organisation performante de la diversité culturelle dans les entreprises multinationales. "Tous les aspects du management interculturel sont traités dans cet ouvrage". L'actualité du Dirigeant "Une contribution majeure à la mise en place de stratégies de gestion multiculturelle". Gestion 2000