Le désir et le trauma

La psychanalyse a longtemps confondu la clinique du désir et celle du traumatique. Ce livre permet dorénavant de distinguer les deux et d'éviter ainsi un gâchis psychanalytique pour les patients traumatisés. Le concept de relation d'objet traumatique renouvelle la compréhension globale de la clinique. Après son précédent ouvrage, Le meurtriel, l'incestuel et le traumatique (Dunod, 2015), le docteur Caillot présente ici un remarquable travail tout à la fois pédagogique, théorique et concret. La richesse des développements théoriques et cliniques est en permanence soutenue par la lecture critique des grands noms de la psychanalyse contemporaine et illustrée par une quarantaine d'observations psychanalytiques de sujets, de couples, de familles et de groupes.