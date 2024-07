Sur les terres brûlées de l'Espagne du XIXe siècle, Carmen, jeune Gitane à la beauté ensorcelante, entraîne dans sa chute son amant jaloux, le bandit don José. Avec cette histoire d'amants maudits, sur fond de croyances populaires, Prosper Mérimée réunit en quelques pages les ingrédients d'une haletante série noire. Mieux, il crée un mythe, celui de la femme fatale qu'est Carmen, et interroge notre fascination pour le mal. Retrouvez dans cette édition : - Des clés pour découvrir le contexte de l'oeuvre : des repères historiques et culturels, une présentation de l'oeuvre et de l'auteur. - Des outils et des activités pour bien comprendre le texte : des notes de bas de page, des questionnaires structurés et des exercices variés. - Un dossier complet pour s'approprier l'oeuvre : des thèmes et prolongements, un groupement de textes et d'images en lien avec l'oeuvre.