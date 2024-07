Le Chat Botté. Niveau 2. Je commence à lire en maternelle

Voici la célèbre histoire du "Chat botté" adaptée pour les plus jeunes lecteurs et écrite en lettres "bâtons", les premières que l'enfant apprend, pour que le décodage devienne très vite une source de plaisir ! Le niveau 1 ne propose que des mots composés de sons simples (1 lettre = 1 son). S'exercer à la lecture avec des histoires déjà connues permet aux plus jeunes de retrouver des univers qu'ils connaissent, ce qui les met en confiance et les gratifie. Les PLUS : un beau format, proche du format album, des illustrations de type jeunesse et très très peu de textes, pour que le plaisir l'emporte !