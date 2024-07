Priorité Français-Maths CP

Pour que nos enfants et nos élèves puissent améliorer leur niveau, donnons la priorité au français et aux mathématiques. Avec des rappels de cours synthétiques et de nombreux exercices progressifs et corrigés en détail en fin d'ouvrage, les élèves de CP pourront, grâce à ce cahier rédigé et conçu par une enseignante en primaire, s'exercer toute l'année et vraiment progresser. Conforme aux nouveaux programmes du cycle 2.