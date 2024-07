Histoire Collège Bled

L'outil de référence des collégiens ! Le BLED Collège Histoire vous propose : - des récits captivants, clairs et concis sur les moments clés de l'histoire, organisés chronologiquement par période, depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours ; - des doubles pages " Personnages " consacrées à celles et ceux qui ont fait l'histoire ; - des doubles pages thématiques, pour enrichir ses connaissances et comprendre les événements majeurs ou les grandes périodes de notre histoire ; - de nombreux documents et des frises chronologiques.