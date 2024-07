Spider-Man : Mon super-cahier de maths et français. CE2

Entraîne-toi toute l'année en maths et en français avec Spider-Man ! - Une alternance de pages de maths et de français couvrant les fondamentaux du programme de CE2 : - des leçons claires et illustrées d'exemples variés - de nombreux exercices progressifs - Des pages de lecture pour découvrir quatre aventures de Spider-Man - Des pages de jeux pour continuer d'apprendre en s'amusant - Tous les corrigés en fin d'ouvrage