100 blagues charades et devinettes spécial Animaux. CP-CE1

Cet ouvrage rassemble les meilleures blagues de Sami et Julie, mais aussi de nombreuses devinettes, charades et rébus ! Idéal pour partager des moments de joie en famille ou avec les amis, ce livre offre également l'opportunité : de faire travailler la mémoire ; de susciter le plaisir de lire chez les plus grands ; d'exercer la connaissance et la compréhension fine de la langue française, à travers des jeux de mots, les différents sens d'un même mot...