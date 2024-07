J'apprends à lire Montessori. CP niveau 3 : Le panda

Lors d'une sortie avec l'école un petit garçon Australien va visiter une réserve naturelle et observer des kangourous en liberté. Un titre spécial son "k" J'apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de la lecture. Conformément à la pédagogie Montessori, les histoires sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l'enfant sur le monde qui l'entoure. Des activités pour préparer la lecture et des pages " documentaires " sont proposées pour enrichir la connaissance du monde de l'enfant.