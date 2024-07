Métiers du commerce et de la vente 1re et Tle Objectif Bac pro. Edition 2025

Tout pour préparer, réviser et réussir votre Bac ! Conforme aux nouveaux programmes, cet ouvrage a été conçu pour vous accompagner pendant vos années de Première et Terminale du Bac Pro Métiers du commerce et de la vente (MCV) : Cet ouvrage rassemble : - Les cours complets dans toutes les matières (y compris les options A et B), pour réviser et mémoriser l'essentiel : - L'option A : Animation et gestion de l'espace commercial. - L'option B : Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale. - Les matières générales : Français (incluant le nouveau thème de Terminale), Histoire-Géographie EMC, Economie-Droit, Mathématiques, PSE, Anglais. - Des schémas et des exemples, pour bien comprendre. - Des exercices progressifs et tous les corrigés, pour s'entraîner. - Les méthodes du Bac, illustrées par des sujets-types corrigés. - Le descriptif détaillé des épreuves : définitions, durées, coefficients... En plus ! Retrouvez 30 tutos vidéos pour améliorer votre expression écrite avec le Projet Voltaire, sur notre chaîne Youtube "Objectif Bac Hachette" .