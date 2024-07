Un grand week-end à Strasbourg et la route des vins

Un guide pour 3, 5 et même 7 jours à Strasbourg ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Strasbourg, mais aussi sur la route des vins jusqu'à Colmar, à faire en mode "roadtrip gourmand" ou mieux, à pied ou à vélo ! Dans cette nouvelle édition : - Des visites et des plans par quartier : la cathédrale et le quartier de la Petite France, les quartiers où faire la fête et des balades au vert dans la ville et aux environs. - Des expériences uniques : prendre un bain à la vigne rouge, vendanger à l'automne, vivre la magie de Noël... - Toutes les infos sur la Véloroute des vins d'Alsace pour un circuit inoubliable au coeur des vignobles et des villages pittoresques. - Notre sélection de winstubs, de restaurants où déguster les spécialités locales, des plus beaux panoramas, le top des sentiers viticoles. Des pages pour tout comprendre de la culture strasbourgeoise (langue, institutions européennes)