Séoul Drama

Devenir scénariste est le plus grand rêve de Juliette. Pour l'en détourner, ses parents l'ont envoyée dans une université de Séoul, où vivent ses grands-parents. Dès son arrivée, Juliette saisit plutôt l'opportunité d'un poste d'assistante costumière pour la plus grande société de K-dramas du pays, et elle est prête à tout pour s'y faire un nom. Même à mentir à sa famille et à supporter les caprices de Jaemin, l'acteur charismatique du drama le plus attendu de l'année. Quand la disparition inquiétante de l'actrice principale met à mal le tournage, Juliette y voit sa chance de briller en menant sa propre enquête. Mais loin des projecteurs et des caméras, les coulisses du cinéma sud-coréen dissimulent faux-semblants et vérités inavouées.