La liste 2 mes envies. 1 CD audio MP3

Jocelyne a 51 ans, elle est mercière à Arras, mère de deux grands enfants et ses meilleures amies sont les jumelles du salon de coiffure. Jocelyne avait tout pour être heureuse mais sa vie a volé en éclat le jour où elle a gagné à l'Euromillion. Elle le sentait, cela s'est vérifié : l'argent change tout pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Son époux l'a trahie, l'a volée et a fini par mourir en débauché. Désormais seule dans sa petite maison avec les 15 millions qu'il n'a pas dilapidés, sa vie lui apparaît sans but. Mais Jocelyne n'est pas femme à se laisser aller. Elle s'inscrit aux Gagnants Anonymes et découvre, lors de séances particulièrement savoureuses et déjantées, une galerie de personnages qui, comme elle, ont vu leur existence basculer. Elle se met à faire la liste. La liste des gens à qui elle va faire des dons afin qu'ils réalisent leurs rêves. Mais l'exercice, s'il donne lieu à des scènes hilarantes, n'est pas aussi facile qu'il pourrait sembler...