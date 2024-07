Les Renegades Tome 3 : Rebel

Quand braver l'interdit devient un jeu. Dès l'instant où je l'ai vue, j'ai su : elle allait bouleverser ma vie. Elle, c'est Penna Carstairs, mieux connue sous le nom de Rebel. La fille la plus célèbre, la plus sexy et la plus prometteuse du moment. Il n'y a aucun obstacle qu'elle n'a pas franchi, aucun record qu'elle n'a pas pulvérisé. Elle est le feu et la passion. Elle, c'est aussi la femme avec laquelle j'ai passé une nuit inoubliable - et que je pensais ne jamais revoir. Mais la vie est pleine de surprises. Car je suis Cruz Delgado, le plus jeune prof du campus. Et Penna Carstairs vient juste d'entrer dans ma classe.