Les Renegades Tome 2 : Nova

Le seul coeur qu'il veut conquérir, c'est celui qu'il a déjà brisé. Landon Rhodes. Star incontestée des sports extrêmes, mondialement connu pour son talent fou et son audace. On dit qu'un jour une fille lui a brisé le coeur et que c'est ce qui l'a rendu imprudent, obstiné, parfois même irresponsable. Cette fille, c'est moi. On m'accuse d'avoir été une malédiction pour sa carrière, sauf que Landon et moi connaissons tous les deux la vérité : c'est lui qui m'a brisée. Pourtant, si j'embarque aujourd'hui pour la même croisière que lui, ce n'est pas pour me faire justice. Ce tour du monde, c'est le rêve d'une vie et je ne laisserai pas Landon Rhodes me voler plus que ce qu'il m'a déjà pris...