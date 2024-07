Love is danger

Il est dangereux pour sa vie... et pour son coeur. Cela fait des années que Namal n'avait pas mis les pieds au Mexique. Si elle est de retour aujourd'hui, c'est uniquement pour s'occuper de sa grand-mère malade. Mais, à peine arrivée, elle sent déjà aux regards hostiles qui l'accueillent qu'elle n'est pas la bienvenue dans le village. L'un d'entre eux, surtout, s'avère particulièrement inquiétant. Celui de Galeano. Il faut dire que, à la suite d'un malentendu, ce mec s'est retrouvé au commissariat par sa faute. Muscles ciselés, bras recouverts de tatouages dissuasifs, jean troué et aura de danger : s'il y a bien une personne qu'il vaut mieux éviter de se mettre à dos, c'est lui ! Pas de chance, Namal, elle, a déjà réussi à s'en faire un ennemi. A moins que cette lueur dans ses yeux ne soit pas de la colère... mais du désir ? A propos de l'auteur Née sous le soleil espagnol, Kristen Rivers a troqué son maillot de bain contre une doudoune pour s'installer dans la campagne alsacienne. Formée à la psychologie positive, elle aime donner le sourire à ses lecteurs ; sa passion pour les voyages l'inspire et apporte un vent d'évasion à ses écrits.