All about us

Il n'a peur de rien. Sauf de vivre sans elle. Kitty a prononcé son nom. Amnésique, tout juste retrouvée après des semaines de disparition, Kitty a prononcé son nom à lui, Ayden. Pourquoi ? Pourquoi cette fille qui l'obsède depuis leur rencontre semble-t-elle irrémédiablement liée à lui alors qu'ils se connaissent à peine ? Il a eu beau se perdre dans le sport à outrance et l'alcool, il n'est pas parvenu à effacer de son esprit ses yeux rieurs et son sourire insolent. Pourtant, il sait que se rapprocher d'elle n'est pas une bonne idée ; une hackeuse qui travaille pour la concurrence et disparaît subitement : ça sent les problèmes. Mais il ne peut pas la laisser livrée à elle-même. Pas maintenant, au moment où elle a plus que jamais besoin d'aide et alors qu'elle l'a appelé, lui. Alors, c'est décidé : il va l'héberger. Et la protéger. Quoi qu'il en coûte... A propos de l'auteurPourvue d'une imagination fertile qu'un rien suffit à titiller, Mily Black crée des histoires romantiques résolument modernes et rythmées, avec des personnages qui n'en font qu'à leur tête. Boostée au soda à la fraise, elle fait son possible pour apporter de l'évasion à tous ceux qui en ont besoin.