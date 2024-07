Beyond the Game Tome 2 : Breakaway

Hockeyeur professionnel, Cooper traîne une mauvaise réputation. En dehors des patinoires, c'est un bad boy qui passe son temps à sortir et à draguer. Mais il doit impérativement se calmer s'il veut devenir capitaine de l'équipe et assurer son avenir. Lorsqu'il rencontre Penny, la fille de son coach, tout se complique. Elle est séduisante et n'a pas froid aux yeux. Elle l'entraîne même dans le placard à balais de la patinoire et le laisse faire ce qu'il veut d'elle... Tout ce qu'il veut ! L'alchimie est immédiate et Penny devient l'obsession de Cooper. Grâce à cette relation, le jeune homme est de nouveau détendu sur la glace et les résultats sportifs sont au rendez-vous. Il n'y a qu'un problème : si le père de Penny découvre le pot aux roses, Cooper risque fort de devoir tirer un trait sur ses ambitions. Il vaudrait sans doute mieux rompre immédiatement...