Off-Campus Tome 3 : The score

Allie Hayes est en mode crise Elle n'a toujours pas la moindre idée de ce qu'elle va faire après avoir obtenu son diplôme pourtant la date fatidique approche à grands pas Et comme si cela ne suffisait pas elle tente de se remettre d'une rupture qui lui a brisé le coeur Ce qui est certain c'est que la solution à ses problèmes ne passe pas par une histoire sauvage avec la star de hockey Dean Di Laurentis Et pourtant il est tellement difficile de lui résister Mais Allie a décidé que même si son avenir est incertain une seule chose est sûre elle ne sera pas le prochain coup d'un soir du hockeyeur Il va falloir qu'il en fasse un peu plus que d'habitude pour la faire céder Dean obtient toujours ce qu'il veut Des filles des bonnes notes des filles la gloire des filles... C'est un homme à femmes et il n'a jamais rencontré une fille qui reste insensible à son charme Jusqu'à Allie En une nuit la blonde fougueuse a fait basculer son petit monde Et elle lui dit qu'elle veut être son amie Non C'est lui qui décide du déroulement des choses et il n'est pas prêt à bousculer sa façon de vivre Cette fille-là va faire tourner la tête du volage Dean au point qu'il se demande s'il n'est pas temps d'arrêter d'enchaîner les amourettes pour se jeter dans le grand amour