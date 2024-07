Jasper et la brigade du flair Tome 3 : Sur la piste des billets de banque

Jasper le chiot de la Brigade du flair, Banker le malinois et Bandit le caniche enquêtent dans la salle des coffres d'une banque. Des liasses de billets et des lingots d'or ont disparu ! Il n'y a aucune trace d'effraction, les alarmes n'ont pas retenti, les vigiles n'ont pas été neutralisés. Comment les cambrioleurs sont-ils entrés ? Par quel mystère le butin s'est-il volatilisé ? Jasper et ses copains mobilisent leurs talents de chiens policiers dans cette affaire très difficile...