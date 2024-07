Une journée à l’envers

La veille de Noël, Chantal ouvre son institut de beauté en périphérie de Bordeaux. Malgré la cohue des fêtes, elle prend le temps, comme chaque matin, de partager un café avec le directeur du supermarché voisin. Mais en un instant, tout bascule. Des coups de feu éclatent et des braqueurs prennent possession du centre commercial. Des clients se réfugient dans l'arrière-boutique de l'institut sous l'impulsion de Chantal et de ses deux employées. Ils décident de s'y confiner, cachés des preneurs d'otages, sans faire de vagues. Mais pour combien de temps ? ... Plus que le braquage lui-même, c'est la vie et les états d'âme des protagonistes confrontés à cette situation hors du commun qui confèrent une dimension et une intensité incroyable à ce huis clos. Les personnages sont bien campés, l'entrecroisement de leurs destinées fait qu'il n'y a aucun temps mort. La narration est bien menée, la lecture est agréable et addictive.