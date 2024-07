Les ombres de La Cotinière

Auréolé du succès de ses récentes enquêtes de détective, Edgar Lorsac reçoit une lettre qui, plus que les autres, attise sa curiosité. Monsieur Lorsac, Je connais votre attachement au port de La Cotinière. J'ai eu vent de vos talents et je serais très heureux de vous rencontrer pour vous présenter une affaire qui me tient à coeur. Je ne doute pas un seul instant que vos compétences aideront à sa résolution. Ne soyez pas surpris par le côté intimiste de la réception à laquelle vous êtes convié, je vous expliquerai tout cela en temps voulu. Et croyez bien que je saurai récompenser votre travail à sa juste valeur. Alban Bergaux Que sait au juste cet Alban Bergaux des liens tragiques qui unissent Lorsac à La Cotinière ? Et quels secrets lui réserve cette maison au passé trouble ? Dans le village portuaire de La Cotinière, le détective se retrouve face à un florilège d'individus, tous réunis par leur hôte dans un but bien précis. Mais lequel ? Dans ce nouveau roman, Camille Azény reprend les codes du huis clos dans lequel il excelle. Un régal !