Ma 4e facile ! [ADAPTE AUX DYS

Un ouvrage d'entraînement tout-en-un, conçu par des enseignants spécialisés et des orthophonistes, pour les enfants de 4e qui présentent un trouble Dys ou des difficultés d'apprentissage. Un ouvrage tout-en-un - L'ouvrage regroupe toutes les matières de la 4e : Français, Maths, Anglais, Histoire-géographie EMC, Physique-chimie, SVT. - Chaque thème du programme est traité sur une double page à travers : - des rappels de cours concis et visuels, - des exercices bien ciblés, de difficulté progressive. Une mise en pages adaptée - L'ensemble est présenté dans une mise en pages aérée, adaptée aux difficultés de lecture. - Les corrigés réunis à la fin du cahier sont clairement détaillés. En complément Des fichiers audio qui permettent d'écouter les textes longs et les exercices d'entraînement à l'oral en anglais.