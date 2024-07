Mon bac philo en study fiches Tle générale. Edition 2025

Les notions de philo et des sujets de bac en 75 fiches très visuelles : pour réviser autrement et se préparer sans stress à l'épreuve finale Des fiches très visuelles sur les 17 notions du programme Pour chaque notion : - un cours résumant l'essentiel - des éléments dessinés pour mieux mémoriser - des questions flash pour réactiver ses connaissances Les méthodes de la dissertation et de l'explication de texte Pour chaque type d'épreuve : - une feuille de route pour aborder l'épreuve en confiance - les bons conseils des correcteurs 51 sujets expliqués étape par étape - des sujets de bac expliqués pas à pas - des schémas pour faire comprendre le raisonnement - les citations utiles pour traiter les sujets Et aussi, de nombreux compléments en ligne En accès direct, grâce à des QR codes : - des cours en vidéo avec François Jourde - 20 sujets d'annales et leurs corrigés détaillés