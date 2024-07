De Gaulle et Paris

Toute sa vie, Charles de Gaulle a entretenu une relation particulière avec Paris et la région parisienne. S'il s'est défini comme un "petit Lillois de Paris" pour rendre hommage à son ascendance nordiste, Paris a occupé une place de premier ordre dans son histoire familiale et personnelle, dans son oeuvre, dans sa carrière et dans son action politique. Par son grand-père Julien de Gaulle, historien reconnu de Paris, le général s'est très tôt imprégné de l'histoire glorieuse et mouvementée de Paris, de sa fragilité face aux invasions étrangères, de son humeur politique changeante. En juin 1940, son refus de voir Paris sous la botte allemande a compté dans sa résolution de continuer le combat et dans l'Appel du 18 juin. L'attitude de beaucoup de Parisiens pendant l'Occupation puis à la Libération a créé un lien fort entre Paris et son libérateur. Après la guerre, Paris et sa région sont devenus de solides bastions gaullistes. Le Général a voulu ensuite en faire l'exemple de la modernisation du pays, et le Grand Paris lui doit beaucoup depuis la réorganisation administrative et les opérations d'aménagement des années 1960. De nombreux lieux, de nombreuses institutions à Paris et dans sa région, désormais l'Ile-de-France, sont encore marqués de son empreinte. Haut fonctionnaire, Marc Fosseux a été secrétaire général de la Fondation Charles de Gaulle de 2011 à 2020. Il préside actuellement les amis de la Fondation. Il est déjà l'auteur de Nous autres gens du Nord : de Gaulle et les Hauts de France (La Voix éditions, 2020)