Lorsque Jason Hanson a rejoint la CIA en 2003, il n'imaginait pas que les techniques qu'il utiliserait dans le contre-espionnage pour la surveillance et la protection du personnel de " l'Agence " s'avéreraient essentielles dans la vie de tous les jours. Ce Guide de survie des espions révèle les méthodes pour développer un sens accru de son environnement et repérer les comportements suspects, dans la rue ou dans un taxi, à l'aéroport, lors d'un dîner au restaurant... L'ancien espion explique comment : - prévenir les invasions de domicile, les détournements de voiture, les agressions ; - mettre en place une contre-surveillance et éviter de devenir une cible facile ; - reconnaître les escroqueries les plus courantes dans son pays et à l'étranger ; - détecter le mensonge dans n'importe quel contexte, y compris les négociations d'affaires. Un guide indispensable pour appliquer à sa propre vie les techniques les plus utiles des services secrets. Jason Hanson est un ancien officier de la CIA. Il intervient régulièrement dans de grands médias américains comme le Wall Street Journal ou le Huffington Post.