Le français aujourd'hui N° 225, juillet 2024 : Enseigner une grammaire critique ?

La revue Le français aujourd'hui constitue un outil de réflexion et d'actualisation des connaissances sur le fonctionnement de la langue et des discours, sur un auteur ou une approche littéraire, sur des démarches d'enseignement-apprentissage novatrices. Chaque numéro regroupe, autour d'une thématique, des contributions qui s'appuient sur les données des recherches en sciences humaines, et plus particulièrement en sciences du langage et en didactique des langues et des textes, ainsi que sur des expériences concrètes, menées dans les différentes classes où le français est enseigné ou utilisé.