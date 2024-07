Méthodologie de l'analyse des textes espagnols et hispano-américains. Théorie, analyses commentées, anthologie

Destiné à faciliter l'approche des textes littéraires espagnols et hispano-américains en fournissant de nombreux outils méthodologiques, cet ouvrage repose sur une démarche dont le but est de présenter les éléments fondamentaux de l'analyse textuelle en espagnol. Après une partie théorique accompagnée de conseils pratiques, ce manuel offre, à titre d'exemples, une série de textes suivis d'analyses intégralement rédigées selon la méthode préconisée. Afin de permettre l'acquisition progressive de compétences et d'autonomie, des analyses dirigées - car accompagnées de questionnaires - sont ensuite proposées. Cet ensemble s'achève sur une sélection de textes d'auteurs de langue espagnole destinés à servir de support à des exercices systématiques.