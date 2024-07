L'environnement. Concepts, enjeux et territoires

L'environnement ne désigne pas la seule nature, et n'est pas non plus synonyme de géographie physique ou d'écologie mais englobe l'ensemble des relations d'interdépendances entre l'homme, les sociétés et les composantes physiques de la nature. Cet ouvrage présente la manière dont la géographie traite de l'environnement : quelles sont les relations entre le système naturel et les sociétés ? Comment évaluer les risques, les nuisances, les ressources et les patrimoines, par définition aux interfaces de la nature et de la société ? Comment gérer l'environnement au travers de choix d'aménagement ? Qui sont les acteurs en présence ? Quelle action publique est envisageable entre ces différents partenaires ? Un large panorama sur une notion centrale en géographie, assorti de nombreux exemples et d'études de cas localisées.